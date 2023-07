La Gevi completa il pacchetto italiani: arriva l'ala grande Michele Ebeling

Ecco l'innesto numero 5. La Gevi sottoscrive un accordo annuale con Michele Ebeling, ala di 205 cm, classe 1999. E' il figlio di John, ex cestista statunitense, 2,04, ala pivot che ha giocato tanti anni in Italia, con ottime stagioni a Cantù e Ferrara, ed è poi rimasto qui sposando un'italiana e diventando italiano a tutti gli effetti. Il figlio non ha fatto finora la stessa carriera del padre, giocando in A2 ma non riuscendo ad esplodere come sembrava. Ora ha una grande occasione per rilanciarsi.

Potrebbe essere l'ultimo italiano ingaggiato dopo Lever e De Nicolao, visto che coach Milicic parlò di squadra con 9 titolari, di cui 3 italiani e 6 stranieri. Il decimo dovrebbe essere Bamba. Ora mancano 4 stranieri, con i delicati innesti di play e pivot.



Michele nasce a Comacchio (Ferrara) muove i primi passi nel settore giovanile della Virtus Bologna per poi proseguire la sua crescita nella Vis 2008 Ferrara. Nella stagione 2016-2017 viene aggregato alla Dinamo Sassari con la quale debutta in Serie A e contemporaneamente disputa il campionato Under 18. Nell’estate 2017 si trasferisce in prestito a Cagliari, in A2 dove colleziona 30 presenze e l’anno successivo a metà stagione viene ingaggiato da Cento. Ricca la sua esperienza con le rappresentative nazionali giovanili. In quegli anni Michele ha partecipato a tre Campionati Europei: dopo l’esperienza con l’Under 16 a Kaunas (in Lituania) nel 2015, nel 2017 conquista il quinto posto con l’Under 18 a Bratislava (in Slovacchia), chiudendo la manifestazione come secondo miglior realizzatore dell’Italia con 9.6 punti e 3.7 rimbalzi di media a partita, e nel 2019 prende parte alla spedizione dell’U20 a Tel Aviv (in Israele). Successivamente torna a giocare con la Top Secret Ferrara giocando quasi 20 minuti di media in 28 incontri tra Serie A2 e Supercoppa. Nella stagione 2021/22 si trasferisce ad Udine dove chiude il campionato di serie A2 con 4,2 punti e 2,6 rimbalzi a partita. Nella scorsa stagione è stato protagonista con l'Urania Milano dove ha terminato la stagione con la media di 7 punti a partita, e 4,1 rimbalzi.



Pedro Llompart, responsabile tecnico dice: "Con l'arrivo di Michele Ebeling arriva a Napoli un giocatore con tanta fame e con una gran voglia di fare bene. Michele è un giocatore giovane con importanti doti atletiche, possiede un buon tiro esterno e sarà in grado non solo di alzare il livello di allenamento, ma di rendersi pronto ed utile in campo quando il coach lo riterrà opportuno. Gli diamo il nostro benvenuto e gli auguriamo tanta fortuna."

E Michele Ebeling aggiunge: "Sono entusiasta e motivato per iniziare questa nuova avventura a Napoli.

Voglio ringraziare la società, e coach Milicic per la fiducia a me concessa. Non vedo l’ora di arrivare in città a lavorare, e di respirare la grande energia di Napoli e del suo pubblico".