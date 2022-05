La Gevi under 19 alla Next Gen Cup, talenti in vetrina da domani a Pesaro

Inizia domani a Pesaro, la IBSA Next Gen Cup, il torneo riservato alle formazioni Under 19, che vedrà impegnate le 16 squadre partecipanti al campionato di Serie A. Le 16 squadre partecipanti sono divise in 4 raggruppamenti di qualificazione e scenderanno in campo da giovedì 5 sino a sabato 7 maggio sul campo centrale della Vitrifrigo Arena di Pesaro e nell’attiguo Pala Nord, in un girone all’italiana di sola andata. Le squadre vincitrici dei quattro gironi si sfideranno sul campo della Enerxenia Arena di Varese per la Final Four in programma il 13-14 maggio.

La manifestazione, organizzata dalla Lega Basket Serie A, ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere i vivai italiani dei club del massimo campionato, pronti a formare i grandi campioni di domani. La Gevi Napoli Basket è stata inserita nel duro Girone D insieme alla Germani Brescia, alla Dolomiti Energia Trentino e ai padroni di casa della Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro. Per la formazione allenata da coach Stefano Scotto di Luzio, dopo la bella esperienza della EYBL che ha visto la formazione Under 19 ben figurare in Europa, arriva un’altra prestigiosa competizione. Il roster degli azzurri: D'Antonio, Matera, Sinagra, Coralic, De Martin, Cannavina, Cioffi, De Riggi, Bamba, Stentardo, Spinelli, Grassi. Il calendario della partite degli azzurri : domani 19,30 Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro- Gevi Napoli Basket, venerdi 18,45 Dolomiti Energia Trentino-Gevi Napoli Basket, sabato 15,30 Germani Brescia-Gevi Napoli Basket