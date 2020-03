La Givova Scafati Basket rende noto a tifosi, sponsor ed appassionati che, in questo periodo di grave emergenza dettata dalla diffusione del virus Covid19, la famiglia Longobardi, nelle persone di Nello (nella foto), Fabio e Fabrizio, sensibili alla solidarietà di questo delicato e difficile periodo, hanno fatto donazione per l’acquisto di quattro ventilatori polmonari: due destinati all’unità sanitaria attivata per l’occasione presso l’ospedale di Scafati, diretta dal prof. Mario Polverino; due destinati invece al reparto terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli, diretto dal primario dr. Fiorentino Fraganza. Con entrambi i responsabili delle strutture sono state concertate modalità e forma di ogni cosa. Un gesto di solidarietà, fatto di un aiuto concreto e tangibile, in un momento così difficile per il nostro sistema sanitario campano, sempre più vicino al collasso per i numerosi casi di contagio da CoronaVirus. La speranza è che tanti altri possano prendere spunto da questa solidale iniziativa per contribuire a ridurre la gravosità dell’emergenza in corso. Ultimo aggiornamento: 15:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA