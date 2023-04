Scafati piazza la zampata-salvezza: espugnata Verona con Logan da urlo

Vince e convince la Givova Scafati, che fa suo 78-86 il match salvezza contro i padroni di casa della Tezenis Verona, compiendo un passo fondamentale verso la permanenza in serie A. Merito di una prestazione sopra le righe, soprattutto nelle percentuali realizzative da tre punti (60% contro 30,4%), che ha visto esaltarsi David Logan, autore, nonostante i suoi 40 anni, di una prestazione funambolica: in 25’ in campo, 31 punti, con 66,7% da due, 75% da tre, 2 assist e 29 di valutazione. Il “professore”, oltre ad aver avuto il merito di tenere a debita distanza gli avversari, ha festeggiato un traguardo storico importante, raggiungendo quota 600 triple in carriera in massima serie.

Ai veronesi non è bastato il dominio sotto i tabelloni (46 rimbalzi contro 31), ma va dato loro il merito di averci creduto sempre, fino al suono della sirena conclusiva e di aver provato in tutti i modi di rimettere in piedi una partita che già nella prima parte sembrava fortemente compromessa.

Il capo allenatore Stefano Sacripanti: «Sono contento per la squadra e la società, per una vittoria che vale doppio in ottica salvezza. Abbiamo disputato una gara di grande ardore nella sua prima parte, prendendo un corposo vantaggio, poi è arrivata la spallata di Verona, aiutata sia dal suo stesso talento offensivo che dal nostro atteggiamento offensivo. Si è così avvicinata, ma siamo stati freddi e capaci di tenerla a debita distanza fino alla sirena. Le palle perse hanno influito tanto nella seconda parte di gara, ma questo dato negativo è stato bilanciato dalla percentuale del 60% da tre che ci ha permesso sempre di respirare. Abbiamo fatto una difesa particolare su Anderson e Bortolani, ma abbiamo subito qualcosa sotto canestro. Nel complesso, facendo i complimenti a Verona che non ha mai mollato, credo che alla fine abbiamo meritato il successo. Il lavoro in palestra sta dando i suoi frutti. Ora ci mancano due partite, ma stasera festeggiamo e poi penseremo a Varese».