Scandone due punti sotto l'albero

Nell’ultima partita prima della pausa natalizia, la Scandone ha battuto la Miwa Energia Benevento 62-51. Una gara senza storia e totalmente dominata dalla formazione di coach Sanfilippo. Gli irpini hanno avuto una marcia in più per tutti e 40 minuti di gioco esprimendo non solo una migliore pallacanestro funzionale al proprio sistema, ma anche un elevato livello di energia contro un avversario inerme. La squadra di coach Adolfo Parrillo è stata portata a scuola dai biancoverdi, che nei primi cinque minuti sono apparsi distratti. I cambi hanno provveduto al cambio di marcia.

Decisivo l’ingresso sul parquet di Francesco D’Offizi. L’atleta romano con tre palle recuperate e quattro punti ha trasferito fiducia ed energia alla squadra. Il risultato è stato passare dal 7-6 a favore degli ospiti a chiudere il quarto sul 16-7. Un parziale di 9-0 che ha indirizzato la gara verso Avellino.

La Scandone da quel momento non ha mai più perso la bussola.

Ad inizio terzo quarto massimo vantaggio per i padroni di casa + 24 (44-20). Pioggia di canestri dalla lunga distanza dei biancoverdi, che hanno giocato in maniera sublime. L’ultimo quarto Avellino ha pensato di gestirlo, finendo per lasciare troppo presto la partita e consentendo a Benevento di rientrare in partita con un parziale di 14-2 (53-45). Un errore che Avellino non ha pagato risvegliandosi dal torpore negli ultimi due minuti, per mettere in ghiaccio la partita.