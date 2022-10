Stewart lancia la sfida della Gevi: «Faremo grandi cose quest'anno»

Dopo l'importante blitz in casa pesarese, la Gevi si prepara al match casalingo contro il fanalino di coda, Trieste. E nel frattempo Elijah Stewart, ala piccola con rendimento finora piuttosto altalenante, è intervenuto nel corso su Radio Kiss Kiss Napoli Tv. «A Pesaro è arrivata una vittoria fondamentale. Sono stati decisivi, oltre ai punti segnati, anche tanti dettagli che ci hanno permesso di portarci a casa la partita. Parlo dei rimbalzi, delle difese nei momenti cruciali - sottolinea Stewart -. La squadra migliora giorno dopo giorno, siamo molto fiduciosi per il prosieguo della stagione. In queste prime sfide abbiamo dimostrato di avere tante caratteristiche diverse, creando tanti problemi ai nostri avversari. Siamo riusciti a recuperare svantaggi pesanti e allo stesso tempo, nelle partite in casa, abbiamo preso un vantaggio importante». Sul piano personale poi aggiunge: «Io sono consapevole che in questo momento la squadra ha bisogno dei miei rimbalzi, di una grande energia difensiva, sono pronto a fare ciò che mi chiede l’allenatore. Sono davvero contento di giocare in questa squadra e con questi compagni. Dobbiamo farci trovare pronti alla sfida di domenica contro Trieste . Sono sicuro che avremo la giusta concentrazione per cercare di allungare la nostra striscia vincente. Il livello di competitività all’interno del nostro gruppo è davvero molto alto».