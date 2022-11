Gevi Napoli, trasferta a Venezia: di fronte anche l'ex Jordan Parks

Riecco la Gevi Napoli (nella foto Bob Johnson), dopo il brusco stop casalingo con Trieste. I partenopei saranno domani in campo alle 19,30 sul parquet del Taliercio contro la Umana Venezia, squadra con un super organico, tra le big del campionato, ma finora piuttosto deludente. Pesante il passivo preso a Tortona sette giorni, parzialmente edulcorato dalla vittoria conquistata in settimana in Eurocup contro Lubiana.

Napoli avrà un Agravanis in meno e un Emmitt Williams in più. Dopo l'addio del greco, la società è corsa ai ripari reintegrando nella rosa il giovane Williams, che era rimasto ai margini per un infortunio ma che è sotto contratto. Un giocatore tutto da scoprire, dunque.

In campo dovrebbe esserci dopo l'infortunio anche un grande ex, Jordan Parks, protagonista di due splendide stagioni in maglia azzurra, conquistando la vittoria in Coppa Italia di A2 e la promozione nel massimo campionato, oltre alla salvezza nello scorso torneo, ma ora in maglia veneziana.

«Come si è visto nelle ultime partite siamo un cantiere aperto, stiamo continuando a lavorare forte per unire i giocatori e migliorare la consistenza della squadra - dice coach Maurizio Buscaglia - Dopo una sconfitta la prima cosa che si vuole è tornare a giocare. Andremo su un campo difficile, Venezia è una squadra completa composta da giocatori che si conoscono e con innesti importanti, da anni ad alto livello. Dovremo cercare fare la migliore partita possibile difensivamente per cercare di limitarli sia in area che sul perimetro. Ci sarà il ritorno di Emmitt Williams, che ha lavorato in maniera personale per ritrovare condizione. Non ha lavorato con la squadra, ma sarà piano piano un giocatore che potrà darci quello che ci servirà. Voglio salutare Agravanis per tutto quello che ci ha dato e per la massima professionalità che ha avuto nel periodo a Napoli. La strada da seguire è lunga e passa attraverso momenti come quello che stiamo vivendo. La squadra ha ovviamente ancora tanto su cui lavorare».