Ascoli-Benevento 0-0, sofferenza in dieci uomini

Il Benevento strappa un preziosissimo punto ad Ascoli. I giallorossi resistono per 62’ in dieci uomini (espulso Improta al 35’), il pari li proietta a quota 27 punti in classifica, sempre al quartultimo posto.

L’unica novità di formazione è Leverbe, davanti fiducia a La Gumina. Al 4’ la prima palla gol è per l’Ascoli: cross di Collocolo, Mendes la mette alta di testa. I giallorossi rispondono al 9’, lancio di Tosca, La Gumina aggancia in area e calcia, Leali lo mura. Al 31’ è Acampora a scaldare i guantoni del portiere ascolano dalla lunga distanza. Al 35’ ingenuità di Improta che viene ammonito per la seconda volta per un colpo al volto di Caligara. Al 39’ Ciciretti sfiora il gol dell’ex, decisiva la deviazione in corner di Leverbe. Squadre senza gol al riposo.

L’Ascoli inizia forte la ripresa, Paleari deve murare Collocolo e smanacciare un cross dalla sinistra di Falasco. Al 56’ Collocolo salta Foulon ed entra in area, conclusione forte ma alta. Al 62’ doppio cambio per i giallorossi: fuori El Kaouakibi e Acampora, dentro Letizia e Pastina. Al 69’ Paleari deve impegnarsi sul colpo di testa del neo entrato Dionisi. Sul corner, piattone di Collocolo, Tello spazza via. Al 70’ dentro anche Simy e Jureskin al posto di La Gumina e Foulon. Al 75’ ancora pericoloso Dionisi con un sinistro che va sull’esterno della rete. Cinque minuti dopo palla gol per Collocolo che calcia alto quasi all’altezza del dischetto del rigore. Al 91’ Falzerano calcia di pochissimo a lato in area. Al 96’ trema Paleari che non arriva sul colpo di testa di Simic, per fortuna del Benevento si oppone la traversa. Al fischio finale i sanniti portano a casa lo 0-0.