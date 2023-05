Con il match odierno al «Curi» di Perugia, si chiuderà per molti calciatori la parentesi in giallorosso. Tra scadenze di contratto e addii per fine prestito, in dodici saluteranno il Benevento: Manfredini, Glik (nella foto a destra), Leverbe, Foulon, Basit, Sanogo, Vokic, Jureskin, Farias, La Gumina, Pettinari e Simy. Per gli altri, di proprietà del club, sarà tempo di valutazioni e riflessioni sul futuro. Resterà però, per tutti, la macchia di una retrocessione.

Dieci dei calciatori presenti attualmente in rosa «bisseranno» la retrocessione del 2020/21 dalla serie A: in quella squadra c'erano infatti già Manfredini, Lucatelli, Glik, Pastina, Letizia, Foulon, Tello, Sanogo, Schiattarella e Improta. Per capitan Letizia e Sanogo in curriculum anche la prima retrocessione dalla A del 2017/18; cinque anni fa c'era anche Alin Tosca.

Nell'annata 2015/16 Nicolò Manfredini vestiva la maglia del Modena, che chiuse penultimo, retrocedendo direttamente con ben 42 punti. Prima delle due retrocessioni col Benevento, Kamil Glik era già retrocesso (in serie A) con la maglia del Bari nel 2010/11. È giunto inoltre alla terza retrocessione in carriera Frederic Veseli. Le prime due erano arrivate con l'Empoli nel 2016/17 e nel 2018/19, entrambe dalla A alla B. Terzo declassamento in carriera, invece, per Hamza El Kaouakibi: nel 2020 il difensore scese in serie D con la maglia della Pianese, nella scorsa stagione retrocessione in C col Pordenone. Oltre alle tre retrocessioni nel Sannio, per Letizia è arrivata anche quella con la maglia del Carpi nel 2015/16, dalla A alla B. Prima del Benevento, Mattia Viviani era retrocesso dalla massima serie col Brescia, nell'annata 2019/20, mentre in precedenza alle due nel Sannio, Andrés Tello ha collezionato una retrocessione, nel 2016/17, in compagnia di Veseli, con l'Empoli. Oltre a quelle in giallorosso, due discese in C, entrambe con la maglia dell'Entella, per Acampora (2017/18) e Koutsoupias (2020/21). Il ghanese Abdallah Basit è alla seconda retrocessione in carriera, la prima è arrivata col Pescara nel 2021, dalla serie B alla C. Terza retrocessione consecutiva per Dejan Vokic, dopo quella dell'anno scorso a Pordenone e di due anni fa anche lui a Pescara. Nell'annata 2013/14 Riccardo Improta ha assaporato l'amarezza della retrocessione con la maglia del Padova.

È giunto addirittura alla quinta retrocessione(dalla B alla C), la seconda nel 2015 con il Cagliari (dalla A alla B), la terza nel 2019 con l'Empoli (dalla A alla B), la quarta nel 2020 con il Lecce (dalla A alla B) e l'ultima con la «Strega». Già tre retrocessioni con il Como, nell'annata 2015/16, con il Pescara, nella stagione 2016/17, e con il Trapani tre anni fa per Stefano Pettinari. Anche Camillo Ciano era già retrocesso tre volte in carriera con Lecco (2009/10), Padova (2013/14) e Frosinone (2018/19). Prima dell'ultima, due discese in serie B, con la maglia del Crotone, per Simy. La Gumina, poi, era già retrocesso con l'Empoli nell'annata 2018/19. Comprendendo quindi l'ultima retrocessione arrivata nelle fila del Benevento, considerando anche le precedenti in carriera, per i calciatori giallorossi si contano ben sessantatrè retrocessioni.Si tratta infine del primo declassamento in carriera per Paleari (al centro nella foto), Capellini, Leverbe, Kubica, Karic, Jureskin, Agnello, Perlingieri e Carfora. Con quella di Benevento, Andrea Agostinelli sale a quota due retrocessioni in panchina, dopo quella del 2010/11 con il Portogruaro, anche se in quel caso dalla B alla C.