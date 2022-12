Benevento rimontato: a Modena finisce 1-1

Il Benevento esce dal Braglia di Modena con un punto. Giallorossi avanti con Acampora e poi rimontati da Diaw, al quale Paleari aveva neutralizzato un rigore. La Strega sale a quota 22 punti in classifica.

Cannavaro deve fronteggiare le cinque assenze. A destra gioca El Kaouakibi, Improta fa la mezzala, con Acampora nell’inedito ruolo di trequarti insieme a Tello a supporto di Forte. Al 7’ rigore per il Modena, fallo di Capellini su Diaw. Paleari è super ancora, parando sullo stesso Diaw; è il secondo penalty di fila neutralizzato, dopo quello di Vàzquez a Parma. I gialloblu continuano a spingere, al 12’ palo di Tremolada. A trovare il vantaggio è però il Benevento al 22’. Su una rimessa la palla arriva in area, lottano Forte e Improta, Acampora protegge una palla vagante con il corpo e gira col sinistro, battendo Gagno. Al 30’ Colombo sventola il primo giallo del match ad Acampora. Al 44’ arriva il pari dei padroni di casa. Glik e Masciangelo perdono Diaw che va in profondità a tu per tu con Paleari, battendolo con un preciso lob. E’ 1-1 a fine primo tempo.

Comincia al ripresa con un doppio cambio nel Benevento: fuori Schiattarella e Forte, dentro Viviani e Simy. Parte fortissimo il Modena, Paleari deve respingere di piede il tentativo di Diaw. Al 53’ destro di prima intenzione in area di Tello, pallone alto non di molto. Al 71’ Cannavaro richiama proprio Tello e inserisce Kubica. Da segnalare solo un paio di conclusioni pericolose di Acampora, nel finale entrano Veseli e Foulon per El Kaouakibi e Masciangelo. Dopo cinque minuti di recupero, arriva il fischio finale.