Alessandra Mussolini contro i tifosi del Celtic: e loro espongono lo striscione «Vaffa**** Alessandra»

A message today to Mussolini's fascist granddaughter after she criticised Celtic fans during the week - translates as fuck off Allesandra pic.twitter.com/wBiPZI0BL0 — J4MB💜 (@joecraig79) October 27, 2019

Tra Alessandra Mussolini e iè guerra aperta. Ilnella disputa è uno striscione offensivo con la scritta. Gli ultras della squadra hanno replicato così alle parole della nipote di, che aveva condannato duramente lo striscione 'follow your leader' bollandolo come "un gesto violento di 'ducefobia'". Questa volta il messaggio apparso al Pittodrie Stadium di Aberdeen, in Scozia, è in italiano: «Alessandra - si legge sullo striscione immortalato e diffuso su Twitter dall'utente Joe Craig - affan....». La veridicità dello striscione è confermata anche dalla versione scozzese del The Sun «Un gesto violento di '', reato che ancora non esiste ma che propongo di inserire nel nostro ordinamento giudiziario». Cosìaveva commentato all'Adnkronos lo striscione 'follow your leader' esposto allo stadio di Glasgow dai tifosi del Celtic, rivolto a quelli della Lazio, con l'effige di Benito Mussolini a testa in giù, chiaro richiamo alla fine del duce. Il significato 'Seguite il vostro leader', faceva riferimento all'impronta politica neofascista di alcune frange degli ultras biancocelesti. Una risposta alle immagini degli ultrà della Lazio, in trasferta a Glasgow, immortalati da un utente mentre cantavano il coro "Avanti ragazzi di Buda" in pieno centro cittadino, il tutto condito dai saluti romani, tra la perplessità dei passanti.«Chi espone la foto o il disegno di mio nonno a testa in giù commette un atto di violenza, che andrebbe perseguito», ribadisce Alessandra Mussolini. Quanto alla politicizzazione delle curve, per la maggior parte sul versante dell'estrema destra e del neofascismo, per la nipote del duce «il tifo è di per sé estremista: sono ultras, no? Lo dice il nome stesso...».