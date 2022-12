L'Argentinos Juniors a Poggiomarino: fu la prima squadra di Maradona

L’Argentinos Juniors, la squadra dove ha esordito Diego Armando Maradona, inaugura una partnership in provincia di Napoli, precisamente a Poggiomarino, dove nascerà un contenitore di servizi ed esperienze a sostegno di centri educativi scolastici, attività sportive, scuole calcio già presenti sul territorio. Ad annunciarlo è Cesar Normando Cruz, gaucho argentino arrivato a Napoli per mano di José Alberti e residente da molti anni proprio a Poggiomarino.

«Rappresentare l’Argentinos Juniors è una grande responsabilità, sono preparato per realizzare un grande progetto che richiederà del tempo. Si partirà dalla formazione di una squadra con competenze tecniche e manageriali per porre solide basi e raggiungere continuità di risultati, tutto questo sarà la conseguenza di un serio lavoro professionale con un servizio di eccellenza», spiega Cruz, che ha già incontrato Francesco Parisi, presidente del consiglio comunale di Poggiomarino, e Maria Carillo, assessore allo sport per iniziare a gettare le basi del progetto