Il 37enne basco Mikel Arteta è il nuovo allenatore dell'Arsenal. Lo ha annunciato il club londinese, attualmente al decimo posto nella classifica della Premier League. Per andare ai Gunners l'ex centrocampista ha lasciato l'incarico di assistente di Pep Guardiola al Manchester City. Ora invece prende il posto del tecnico 'ad interim' Fredrik Ljungberg (anche lui, come Arteta, ex giocatore dell'Arsenal) che aveva guidato la squadra dopo l'esonero di Unai Emery. Non sono stati resi noti la durata e l'entità dell'accordo, ma la stampa inglese riporta che Arteta ha firmato un contratto fino al giugno del 2023, per il quale percepirebbe 5 milioni di sterline (circa 6 milioni di euro) all'anno. Una parte della tifoseria dei Gunners vede con scetticismo l'arrivo di Arteta, alla sua prima esperienza da capo allenatore, mentre secondo Arsene Wenger, che ha guidato la squadra per più di 20 anni, «Arteta è intelligente e conosce bene il calcio. Come tecnico avrà un grande futuro, ma per ora gli manca l'esperienza . Vedremo di cosa sarà capace». Telegrafico il commento di Guardiola: «lo batterò». Ultimo aggiornamento: 16:52