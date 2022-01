Non c'è calciomercato senza Mario Balotelli. L'ex attaccante della Nazionale, attualmente in Turchia al Adana Demirspor, sarebbe finito infatti in queste ultime ore nel mirino del Newcastle del nuovo presidente saudita Yasir Al-Rumayyan. Per Super Mario, dovesse concretizzarsi la trattativa, si tratterebbe di un ritorno in Inghilterra, dopo aver giocato tra il 2010 e il 2013 al Manchester City di Roberto Mancini - realizzando 30 gol in 80 presenze e conquistando anche una Premier League. A confermare l'interesse per il centravanti è stato Murat Sancak, presidente della squadra turca dove milita al momento il bomber italiano. «Abbiamo ricevuto un'offerta di 6 milioni ma se non me ne propongono almeno 10 non lo lascerò partire» ha dichiarato lo stesso patron.

In questa stagione Balotelli ha realizzato 8 gol e 4 assist in 20 partite fin qui disputate: un suo ritorno in Premier League potrebbe riportarlo sotto la luce dei riflettori e permettergli di potersi giocare tutte le carte a sua disposizione per riconquistare la fiducia di Mancini e riprendersi un posto in Nazionale.