La Germania riapre gli stadi al pubblico per sei settimane: per l'inizio della Bundesliga gli impianti potranno essere riempiti al 20%, fino alla fine di ottobre, quando si dovrà procedere a una nuova valutazione dei dati della pandemia. E' questo l'esito di un accordo arrivato oggi fra lo stato centrale e le regioni.



Le regole in Germania varranno anche per i tornei di pallamano e di basket. Per contenere il rischio contagio da Coronavirus, si dovranno rispettare la distanza di 1,5 metri. I flussi di entrata e di uscita saranno frammentati, e i biglietti saranno venduti soltanto nominalmente, in modo da poter ricostruire eventuali catene di trasmissione del virus. Inoltre, saranno vietati il consumo e la vendita di alcolici e sarà proibito l'ingresso a persone chiaramente in stato di ebbrezza.