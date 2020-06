«È importante per il Paese ritrovare il calcio, è bello tornare in campo anche se si tratta di una normalità un po' anormale»: così il portiere della Juve, Gigi Buffon, ai microfoni della Rai a meno di un'ora dalla gara di Coppa Italia col Milan. «È stato un periodo complicato, ci ha messo a dura prova - continua - a volte il senso di indeterminatezza condizionava il nostro umore. Il record personale di vittorie in Coppa Italia? Non ci penso, ho vinto tanto e sono soddisfatto: ma è inevitabile che continuando la storia della Juve si punti a fare incetta di titoli». Ultimo aggiornamento: 21:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA