Attesa finita. Lunedì, come da programma, Gigio Donnarumma sosterrà le visite mediche col Psg prima di firmare il contratto fino al 2026, da circa 10 milioni di euro a stagione più bonus. I test sono stati organizzati nel pieno rispetto degli impegni della Nazionale, in campo oggi contro il Galles di Bale e poi sabato 26 giugno, per gli ottavi di finale di Euro 2020. È quindi questione di poche ore e Donnarumma diventerà anche ufficialmente un giocatore del Psg.