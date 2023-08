Caos Luis Alberto: non è partito per l'Inghilterra e la Lazio valuta la cessione. Gli agenti: «Vuole rinnovare, ma non può lavorare così»

Nel caos Lazio anche Luis Alberto ci sguazza come un Mago in un pagliaio. Come previsto, non si è presentato stamattina a Formello e non è partito per Birmingham con il resto del gruppo. Dopo l’allarme rientrato sul rinnovo di contratto con i documenti inviati in fretta e furia dalla Lazio durante il ritiro di Auronzo, il Mago si è imbronciato di nuovo, non ha mai firmato il rinnovo e ora è addirittura sparito. Due giorni fa ha lasciato anzitempo la partitella dell’allenamento solo perché leggermente acciaccato. Ieri invece non si è proprio visto nelle due sedute giornaliere, né tantomeno nel centro sportivo di Formello. E lo ha fatto di proposito.

A frenare il Mago ci sono stavolta vecchie pendenze, esattamente un bonus da 140mila euro che gli deve ancora corrispondere la Lazio.

Ecco il motivo per il quale stamattina alla partenza dall’aeroporto di Fiumicino il numero 10 biancocelete non era presente. Dalla società fanno sapere che è in atto un chiarimento con lo spagnolo ma addirittura ora pensano di rimetterlo sul mercato: Kamada potrebbe essere il sostituto, non a caso è in atto in contemporanea un ultimo disperato tentativo per portare anche Zielinski a Formello. Doveva essere questa l’estate più quieta della tormentata avventura di Luis Alberto, aveva rifiutato la megaofferta araba (40 milioni per 5 anni) dell’Al-Duhail, ma gli sceicchi sono tornati sotto. Forse c'è anche una nuova proposta da 15 milioni l'anno dietro il nuovo caso.

Le parole degli agenti

Intanto, ai microfoni di Gianluca Di Marzio, sono arrivate le parole dell'agenzia del giocatore, la You First: «Non permetteremo che si facciano speculazioni, né che si metta in discussione il rispetto di Luis Alberto per il suo club. È giusto chiarire quanto accaduto negli ultimi mesi. Sia Luis Alberto che noi abbiamo comunicato in più occasioni dalla fine del campionato l'esistenza di un'offerta formale da parte di un club arabo che quadruplicava il suo contratto e in tutto questo tempo il giocatore è stato chiaro e fermo nella sua decisione di firmare un nuovo contratto con la Lazio in sintonia con l'accordo offerto dal presidente. E non è assolutamente vero che abbia chiesto di essere pagato nessun importo in sospeso o maturato in passato».

«Per vari motivi a noi sconosciuti, l'accordo definitivo con le condizioni rigorosamente concordate, tra cui abbiamo accettato cose a favore del club a livello finanziario, ad oggi, non è mai arrivato», hanno continuato, «in ogni momento c'è stato e continuerà ad esserci il rispetto e la predisposizione a formalizzare questo accordo come concordato. È una situazione che non capiamo perché non sia stata risolta, avendo dovuto aspettare giorno dopo giorno eventi in cui tutto era abbastanza chiaro»

Poi la You First ha concluso: «È normale che dopo diversi mesi, con in ballo il suo futuro e quello della sua famiglia e soprattutto dopo aver espresso la volontà di continuare al 100% alla Lazio, avendo lasciato andare una mega offerta, di cui il club è a conoscenza, Luis si trovi in un momento di difficoltà che non gli permette di essere nelle condizioni di poter sviluppare il suo lavoro. Il club ne è pienamente consapevole e il giocatore lo ha comunicato formalmente. Un club come la Lazio merita il rispetto che un giocatore come Luis ha dimostrato e ci rendiamo conto che speculare su premi e dettagli del contratto è assurdo quando l'unica realtà è che da settimane Luis Alberto aspetta il giorno della sua firma con grande desiderio»