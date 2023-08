Danso e il Napoli sempre più lontani: a un passo il rinnovo con il Lens

Il Napoli e Kevin Danso sempre più lontani: quello che pareva l'obiettivo numero uno per la difesa azzurra è infatti a un passo dal rinnovo contrattuale con il Lens, la squadra che ha fatto muro nelle ultime settimane per evitare la cessione al club di Aurelio De Laurentiis. «La spina dorsale difensiva della squadra rimarrà stabile e particolarmente solida in quanto non interverrà alcuna partenza» aveva spiegato qualche settimana fa il ds dei francesi Arnaud Pouille convinto della permanenza del calciatore.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese La Voix Du Nord, il rinnovo contrattuale per il difensore austriaco ora sembra davvero a un passo: la trattativa era già stata chiusa qualche settimana fa, ma le avances del Napoli avevano fatto slittare tutto. Nelle ultime ore, però, il club azzurro non ha registrato passi avanti e Danso sembra convinto a restare in Francia con un ingaggio più alto e un nuovo accordo fino al 2028.