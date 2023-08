Calciomercato, la Lazio è pronta al rilancio per Ricci: la situazione

La Lazio è pronta all'assalto a Samuele Ricci. Ieri sera, durante un incontro tra Sarri e Lotito, si è deciso che il principale obbiettivo di mercato dei biancocelesti è proprio il centrocampista del Torino.

Sicuramente la trattativa non è facile, Lotito è arrivato ad offire 15 milioni più bonus per Ricci, ma Cairo, per far partire il calciatore, non si siede se non c'è un offerta intorno ai 25 milioni. Non una distanza da sottovalutare quindi, ma c'è fiducia che il gap si possa colmare nelle prossime settimane.