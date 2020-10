Le coppe europee tornano a Bergamo a 29 anni di distanza dall'ultima volta: era il 1991 quando la città lombarda ha ospitato l'ultima gara internazionale prima di oggi. Al Gewiss Stadium, purtroppo vuoto causa Covid, è di scxena l'Ajax per la seconda giornata di Champions League. Gasperini sceglie il tridente Gomez-Ilicic-Zapata per cercare di bissare il successo colto in Danimarca nella prima giornata e ipotecare la qualificazione.

Le formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Tadic, Gravenberch; Antony, Traoré, Neres All. Ten Hag

Ultimo aggiornamento: 22:20

