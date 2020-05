Il Real Estelì si è aggiudicato il campionato di calcio in Nicaragua. La «Primeira Liga» nel paese centroamericano non si è mai fermato nonostante la pandemia di coronavirus. Il Real Estelì si è così imposta per 1-3 nella finale di ritorno sul campo del Managua, all'andata era finita 1-1, ed ha vinto il titolo. Decisivi i gol di Rosas, Ayerdis e Lopez per il successo, inutile la rete della bandiera di Felix. Ultimo aggiornamento: 15:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA