Spiragli di ripartenza anche per il calcio in Turchia. Dopo che ieri sera il presidente Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la sua road map per la fase 2, che partirà lunedì, nel mondo del pallone cresce la speranza di poter tornare in campo nel giro di qualche settimana. Nelle ultime ore hanno ripreso gli allenamenti almeno sei club della Superlig, la serie A turca, tra cui il Fenerbahce e il Trabzonspor. Ma proprio stamani è giunta la doccia fredda della positività registrata per un giocatore dell'Ankaragucu, altro team della massima divisione. La squadra della capitale aveva effettuato ieri i test a tutti i suoi giocatori e al resto dello staff proprio in vista di una possibile ripresa degli allenamenti. Il calciatore, di cui non è stata svelata l'identità, si trova ora in ospedale per ricevere le cure necessarie. Ultimo aggiornamento: 11:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA