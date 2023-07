Dybala, offerta dall'Arabia Saudita ma lui sceglie Mourinho. Annunciata la partnership con Adidas

Paulo Dybala corteggiato dagli arabi. Le imprese della Joya fanno gola all’Al-Hilal che sarebbe disposto a fare follie pur di accaparrarsi l’attaccante della Roma. A rendere le cose più facili la clausola rescissoria di 12 milioni per le società estere (20 per le italiane) che resterà in vigore fino al 31 luglio. Il club con sede a Riad sarebbe disposto a ricoprire d’oro l’ex Juventus a cui la Roma ha aumentato l’ingaggio oltre i sei milioni facendolo diventare il calciatore più pagato dell’intera rosa.

Dybala, l'offerta araba

L’offerta araba è chiaramente superiore al salario attuale, ma il campionato non ha lo stesso fascino di quello italiano o di quelli europei.

Per adesso, quindi, l’offerta è stata rispedita al mittente con tanti ringraziamenti. Il rischio reale è rappresentato dalle squadre di Premier che potrebbero convincerlo a trasferirsi in Inghilterra pagando soli 12 milioni e aumentandogli gli ingaggio. L’intenzione di Paulo è restare a Roma, ma le tentazioni sono dietro l’angolo anche per via della stagione appena conclusa che lo ha visto assoluto protagonista. C’è poi la promessa a Mourinho di restare per cercare la qualificazione in Champions e il riscatto in ambito europeo dopo la finale persa a Budapest. Il prossimo anno la Roma avrà un uovo sponsor tecnico: è stata annunciata oggi la partnership con Adidas che vestirà tutte le squadre giallorosse: maschile, femminile, giovanili ed Esports.