Massimo Tarantino, l'ex difensore del Napoli è il nuovo direttore del settore giovanile dell'Inter

Massimo Tarantino torna all'Inter. L'ex difensore (due presenze con la maglia nerazzurra a metà anni Novanta), è il nuovo direttore del settore giovanile del club: lo ha reso noto la stessa società.

Tarantino, classe '71, è cresciuto calcisticamente nella Cosmos Palermo, prima di indossare la maglia del Catania e di trasferirsi, poi, al Napoli (1989-1996). E nel 1996 il passaggio all'Inter: un'avventura però compromessa da un grave infortunio, che gli permette di raccogliere soltanto due presenze in Coppa Italia. A Pavia poi comincia la carriera fuori dal campo da direttore sportivo. Poi le giovanili del Bologna, dal 2013 al 2019 responsabile del settore giovanile della Roma, insieme a Bruno Conti. Poi ancora la Spal da direttore dell'area tecnica e diesse al Siena prima dell'incarico attuale all'Inter.

«C'è tanta gioia: quando si entra a far parte di un grande club come l'Inter non si può non essere contenti.

Sono emozionato e curioso - le parole di Tarantino - Per me è una seconda opportunità in nerazzurro: da calciatore non sono riuscito a vivere a pieno l'esperienza. Non ero riuscito a toccare con mano quel sogno, da calciatore, ora mi si ripresenta una nuova occasione. Sento la responsabilità di formare calciatori ma soprattutto uomini: l'Inter l'ha sempre fatto, cercherò di farlo al meglio. Gli obiettivi sono quelli di formare, creare valore tecnico, umano ed economico. Soprattutto, voglio ricompensare il club con il mio lavoro».