Fabian Ruiz scaricato dal Psg: l'ex centrocampista del Napoli è già in vendita

Dal Napoli al Paris Saint Germain per 30 milioni la scorsa estate, ma il futuro di Fabian Ruiz potrebbe anche non essere in Francia. Il centrocampista spagnolo aveva lasciato gli azzurri prima di finire in scadenza con il club di Aurelio De Laurentiis, ma nell'ultimo anno in Francia non sembra aver convinto la dirigenza parigina e gli addetti ai lavori. Tanto da finire nuovamente sul mercato: secondo quanto riportato da Canal Supporters, infatti, il Psg avrebbe già messo in conto alcune cessioni per la prossima estate e tra queste ci sarebbe anche lo spagnolo.

L'ex centrocampista di Spalletti ha messo insieme un solo gol e un solo assist nelle 21 presenze in campionato. In Champions League, invece, è stato titolare solo in tre occasioni.