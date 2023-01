Frosinone-Benevento 1-0: giallorossi condannati da un penalty realizzato da Borrelli

Un episodio condanna il Benevento a Frosinone. I giallorossi perdono di misura, i gialloazzurri passano solo su rigore. Per i sanniti i punti restano 23 che vogliono dire ancora zona playout.

Cannavaro sceglie il 3-5-2 e lancia dal 1' Foulon, Tello e Simy; titolare anche l'ultimo arrivato Pettinari. Il Frosinone parte fortissimo, subito Rohdén sfiora il gol con un tiro deviato in corner. I padroni di casa continuano a spingere, Moro calcia prima alto e poi a lato in area. Primo giallo del match sventolato a Pastina al 17'. Al 29' gran palla gol per il Benevento: El Kaouakibi penetra centralmente nella difesa di casa, ma a tu per tu con Turati calcia a lato. Squadre a riposo sullo 0-0.

La prima occasione della ripresa è per il Frosinone. Al 57’ Veseli sbaglia un controllo, regalando il possesso ai gialloazzurri, Lulic calcia di piatto da fuori, palla di poco a lato. Cannavaro richiama Schiattarella e Simy per inserire Viviani e La Gumina. Al 79’ Baroni decreta il rigore per il Frosinone dopo un tocco di mano in area di Foulon. Borrelli realizza, calciando centrale. Dentro Ciano al posto di Pastina nei giallorossi. Nel finale spazio anche per Improta e Koutsoupias al posto di Acampora e Tello. Il Benevento spinge fino al 95’. L’ultima occasione è addirittura per Paleari, spintosi nell’area frusinate. La squadra di Cannavaro torna però a casa a mani vuote.