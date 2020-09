SEGUI LA DIRETTA

Genoa Crotone probabili formazioni domenica 20 settembre 2020„Con Masiello e Cassata squalificati, alla prima sfida della nuova stagione potrebbero non prendere parte anche Criscito e Sturaro. Genoa in campo dunque con Perin fra i pali, Biraschi, Zapata e Goldaniga a comporre la linea difensiva. A centrocampo quasi certe le presenze di Schone e Lerager, con Badelj pronto a subentrare. Maran ha già avuto modo di vedere all'opera Zajc nelle amichevoli estive e potrebbe decidere di schierarlo dal primo minuto, da capire se dietro l'unica punta Pandev, quindi in posizione di trequartista, o fra i cinque di centrocampo, con Destro a dare una mano là davanti al macedone.Stroppa deve rinunciare a Benali, Vulic, Rojas, Cuomo e Gigliotti. In un'intervista l'allenatore ha dichiarato che la squadra è in ritardo di condizione, verità o pretattica? Le due squadre dovrebbero giocare con lo stesso modulo. Dando per certo Simy in attacco, resta da sciogliere il dubbio relativo al suo compagno di reparto fra Messias e Riviere.Perin; Biraschi, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Schone, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro. All. Maran.Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Messias. All. Stroppa.“