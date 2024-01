Gigi Riva è morto, la leggenda del calcio italiano aveva 79 anni: era stato ricoverato dopo un malore

Gigi Riva è morto. Il più prolifico attaccante della storia della nazionale italiana aveva 79 anni. Il cuore del giocatore simbolo del Cagliari si è fermato oggi, lunedì 22 gennaio, alle ore 19.50. Riva era ricoverato da ieri in cardiologia all'ospedale Brotzu di Cagliari per un malore. Le sue condizioni di salute sono precipitate improvvisamente. «Perdo un grandissimo amico, abbiamo fatto una lungo percorso di vita insieme. Dal militare a tanti ricordi in nazionale. Una tristezza infinita, sono profondamente addolorato, non riesco a parlare». Così all'Adnkronos Dino Zoff ricordando Rombo di tuono.

Il malore fatale

Riva, capocannoniere della Nazionale e numero 11 dello storico scudetto del Cagliari del 1970, era diventato anche presidente onorario del Cagliari e aveva compiuto 79 anni lo scorso 7 novembre.

Sacchi: «Il più grande»

«Da giocatore è stato il più grande attaccante italiano della storia e uno dei migliori al mondo. Io ero un suo grande tifoso, poi ho lavorato con lui in nazionale, io ct e lui capo-delegazione e ho conosciuto un uomo ancora più grande del calciatore, una persona straordinaria. Se n'è andato via troppo presto, è un grandissimo dispiacere. Ha dato la vita per il calcio, dobbiamo essere tutti grati». Così all'Adnkronos l'ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi.

Capello: «Uomo vero»

«È una giornata davvero triste, perdiamo uno dei simboli del calcio italiano, un giocatore fantastico e soprattutto un uomo vero, di una rettitudine unica, con la Sardegna nel cuore. È stata una fortuna averlo conosciuto». Così all'Adnkronos Fabio Capello, compagno di squadra di Riva in Nazionale.