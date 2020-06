La prima delle tanti finali stagionali che Antonio Conte vuole vincere a tutti costi è quella di domani sera al San Paolo contro il Napoli di Rino Gattuso. Si parte dallo 0-1 dell’andata: i nerazzurri vogliono ribaltare il risultato e regalarsi la finale. L’ex ct sembra aver risolto gli ultimi dubbi. L’Inter va verso il 3-4-1-2. Fiducia a Eriksen nella trequarti dietro alla coppia Lautaro Martinez-Lukaku, che rischia di separarsi ad agosto a causa di un possibile trasferimento dell’argentino al Barcellona, dall’amico (e connazionale) Lionel Messi. Il danese è in vantaggio su Sensi. Il resto del centrocampo non dovrebbe avere defezioni: Brozovic e Barella al centro con Young e Moses esterni. In difesa risale de Vrij: l’olandese ha recuperato, ma sembrava che Conte volesse risparmiarlo viste le tante gare ravvicinate che dovrà fare l’Inter. Però, la posta in palio è troppo alta. Suning vuole il primo trofeo della propria gestione. Certo, non sarà facile. A San Siro il Napoli ha dimostrato di saper giocare senza timore contro una squadra come quella nerazzurra, facendo suo il primo round. All’Inter il computo di ribaltare quella sconfitta.

