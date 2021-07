Inter, nuove sirene estere per Lautaro: Marotta fissa il prezzo

Non solo Lukaku. Anche Lautaro Martinez resta molto corteggiato all'estero, con Arsenal e Atletico Madrid in primissima fila per assicurarsi il suo cartellino. L'attaccante argentino, in scadenza nel 2023, piace molto ai due club e al momento non è considerato incedibile dall'Inter. Anzi: la società milanese ha fissato il prezzo di vendita intorno ai 70 milioni di euro. Negli ultimi giorni, poi, si sono intensificati i contatti con l'Arsenal per l'affare Bellerin. Come è noto, il terzino spagnolo è uno degli obiettivi del club nerazzurro e secondo i Gunners rappresenterebbe una sorta di acconto per Lautaro Martinez. Da parte sua, il bomber classe '97 non forzerà alcuna cessione. A Milano si trova molto bene, nonostante il mancato accordo sul rinnovo del contratto. A proposito di attaccanti: la Juventus è sempre più vicina a Kaio Jorge. Il brasiliano, prenotato per gennaio, vuole solo i bianconeri e il suo agente Bertolucci è al lavoro per anticiparne l'arrivo in questa sessione, a fronte di un indennizzo sui 3 milioni di euro.