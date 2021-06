Italia, 9-1 alla Cremonese nel test con triplette di Belotti e Chiesa

Il ‘Vittorio Pozzo’, è stato la cornice di un test tra i ragazzi di Mancini e la formazione Primavera della Cremonese. In campo, oltre ad Acerbi - che ha sostituito Chiellini nel corso del primo tempo - e Florenzi, sono scesi quelli che non hanno giocato contro la Svizzera. Nel primo dei due minitempi da 25 minuti l’uno, Sirigu e Raspadori hanno giocato con l’undici grigiorosso, mentre nella ripresa sono andati con la Cremonese Sirigu e, per metà tempo a testa, Bernardeschi e Belotti. A segno nel 9-1 finale Chiesa e Belotti (autori entrambi di una tripletta), Pessina (a segno due volte) e Bernardeschi. In rete per la Cremonese il giovane Lauciello.

A fine partita foto di gruppo per ricordare questo pomeriggio speciale per i Grigiorossi. Nello scatto non poteva mancare il capodelegazione azzurro, Gianluca Vialli, nato a Cremona e cresciuto calcisticamente nella Cremonese.