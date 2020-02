Ultimo aggiornamento: 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rinviata Juve Inter . E non soltanto. Dunquee le altre quattro partite diin programma in questo fine settimana aper l'emergenza legata al coronavirus saranno rinviate al 13 maggio. Ha prevalso dunque la linea promossa dal presidente bianconero. Il prossimo weekend, però, con ogni probabilità si giocherà a porte aperte.LEGGI ANCHE --> Lazio-Bologna, dalle 15.00 la Diretta le probabili formazioni Visto l’articolo 1. co. 1 lett. A) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica; il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica chedella 7^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, inizialmente previste a porte chiuse come da Comunicato Ufficiale n. 191 del 27 febbraio 2020:La data didelle predette gare è fissata per il giorno mercoledìLa finale disarà conseguentemente programmata per il giorno mercoledì