Juventus Monza 2-1, Chiesa lancia i bianconeri ai quarti di Coppa Italia contro la Lazio

Federico Chiesa torna al gol 378 giorni dopo l’ultima volta lo scorso 6 gennaio contro il Napoli e lancia la Juventus ai quarti di Coppa Italia contro la Lazio. Allegri (squalificato) cambia 9 degli 11 titolari al Maradona e punta sui baby, ma il Monza si conferma avversario di livello e servono i big dalla panchina per svoltare la partita. I bianconeri partono all’attacco e dopo una grande occasione sui piedi di Fagioli trovano il vantaggio dopo 8 minuti: colpo di testa vincente di Kean sul secondo palo, su assist perfetto di McKennie.

Sembra una partita segnata e invece il Monza risponde colpo su colpo senza mai perdere ordine ed equilibrio, alza i giri del motore fino a conquistare il pareggio su corner. Traiettoria vincente di Colpani per la capocciata di Valoti che anticipa secco McKennie e piega le mani di Perin. Allo Stadium cala il gelo e Landucci in panchina si allarma, mandando a scaldare Chiesa e Di Maria. La Juve a inizio ripresa avrebbe l'occasione di tornare in vantaggio ma va a sbattere contro Cragno; errore clamoroso di Kean lanciato a rete da Danilo. Allegri si gioca il tutto per tutto con Chiesa e Locatelli, ed è proprio l’ex viola a fare la differenza, con il gol qualificazione che riaccende l'entusiasmo dello Stadium. Salta secco Antov e si accentra, facendo partire un tiro a giro imparabile per Cragno sul secondo palo. La Juve fatica più del previsto ma reagisce alla sconfitta di Napoli conquistando il passaggio del turno in coppa Italia nel nome di Chiesa.