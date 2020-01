«Io giocherei benissimo anche senza Var. Penso che l'arbitro dovrebbe essere libero di gestire la partita da sé». Paulo Dybala non ama la tecnologia a supporto degli arbitri, giudizio che emerge nell'intervista concessa al portale Otro: «L'arbitro non dovrebbe essere controllato da altri arbitri che non sono in campo - ha aggiunto -, penso che ci siano molti fattori che hanno impatto sulla partita che non puoi capire guardandoli da fuori».



«Spero un giorno di poter nuovamente festeggiare insieme a Pogba». Il desiderio è di Paulo Dybala, espresso nell'intervista che l'attaccante argentino ha concesso al canale web Otro: «Io e Paul abbiamo un bel rapporto - ha raccontato il calciatore della Juventus -. Quando lui giocava alla Juve, cercavamo continuamente un modo di festeggiare nuovi gol: ne abbiamo segnati tanti quindi i festeggiamenti cambiavano spesso».