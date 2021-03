2'pt Subito chiaro il canovaccio tattico della gara: Lazio subito alla ricerca del gol, Crotone chiuso nella propria metà campo alla ricerca della ripartenza perfetta.

1'st Subito pericolosa la squadra di Inzaghi, col pallone messo in mezzo e sul quale non ci arrivano né Correa né Immobile.

1'st Primo pallone della Lazio.

Tutto pronto all'Olimpico, le squadre stanno per entrare in campo. Tra pochi minuti si alza il sipario sul turno di Serie A.

La Lazio è alla ricerca di tre punti per avvicinare il Napoli e soprattutto per tenere vivo il sogno Champions League. Il percorso in Europa, per quest'anno, si chiuderà probabilmente in Germania la prossima settimana. Serve però alimentarlo anche per la prossima stagione: di conseguenza all'Olimpico sono obbligatori i tre punti. Davanti ci sarà un Crotone rivitalizzato dalla cura Cosmi (oggi squalificato, in panchina Tardioli): il tecnico ha vinto contro il Torino la scorsa settimana e vede la salvezza distante sette lunghezze. I calabresi ci vogliono credere e punteranno al colpaccio. Inzaghi non è intenzionato a fare turnover, in campo scenderà la migliore squadra possibile, con Immobile lì davanti: la Scarpa d'oro ieri è stata festeggiata dai compagni a Formello. Ambiente sereno in casa biancoceleste a poche ore da una partita decisiva.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Messias, Reca; Simy, Ounas. All.: Cosmi (squalificato, in panchina Tardioli).

ARBITRO: Rapuano.

Ultimo aggiornamento: 15:05

