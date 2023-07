Lazio, Lotito smentisce l'offerta araba per Immobile: «Non ho ricevuto nulla»

È attesa, forse arriverà, ma non c’è ancora traccia dell’offerta araba (né dell'Al-Wehda né dell''Al Shabab) per Ciro Immobile, infastidito dai rumors di questa mattina, dopo la difficile settimana vissuta in ritiro. Si parla di 35 milioni arrivati oggi sul tavolo della Lazio: «Ho già detto che non è in vendita e non ho ricevuta nessuna proposta, non è vero nulla», assicura Lotito dal Senato, nel giorno dell'anniversario della sua 19esima presidenza.

E anche dalla segreteria biancoceleste al momento smentiscono qualunque fax o mail recapitati a Formello.

Immobile è ad Auronzo, attende anche lui la proposta, ricevuta verbalmente a Ibiza, ma mai per iscritto entro la prima dead line del 15 luglio. Il capitano, terminato l'allenamento odierno con una seduta di massaggi, ha sentito il suo entourage all'ora di pranzo e gli è stato detto che è ancora tutto fermo. Sarebbe comunque arrivata l’ora per i protagonisti di uscire allo scoperto con una nota o un post ufficiale che renda meno tormentato, per tutti i tifosi e per la Lazio, questo ritiro.