Lazio-Napoli 0-0, Sarri lascia l'Olimpico subito dopo il fischio finale: grave lutto in famiglia

Un solo punto per la sua Lazio che ci ha provato fino alla fine. Maurizio Sarri non parla, sostituito dal vice Martusciello che si tiene il pareggio dell'Olimpico contro il suo Napoli: «Avevamo contro una grande squadra, che palleggia bene, volevamo evitare di subire imbucate. Ma nel secondo tempo c’è stata una prova di coraggio, ci siamo avvicinati alla porta anche senza far egol. La prestazione è stata buona».

«C’è un po’ di delusione per il risultato» ha spiegato il toscano a fine partita.

Una risposta è arrivata dopo la Supercoppa Italiana: «Siamo cresciuti nella ripresa, ci è mancato quel pizzico di cattiveria sotto porta. Ma ci prendiamo il risultato e la prestazione» ha continuato Martusciello, che ha sostituito Sarri: per il toscano un lutto improvviso in famiglia comunicato a fine gara, Sarri ha lasciato l'Olimpico subito dopo il fischio finale.

Martusciello si scusa con i tifosi: «Ci dispiace soprattutto per loro che stasera erano qui, avevano annusato nell’aria il gol alla fine ma non ci siamo riusciti.

Quarto posto? Ci vogliamo provare come tutti gli altri in corsa, abbiamo qualità e siamo in crescita, ce la giocheremo con le altre».