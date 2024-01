Lazio-Napoli 0-0, Mazzarri in conferenza stampa: «Con Raspadori non abbiamo profondità»

Serviva una vittoria per rilanciare le motivazioni da quarto posto, ma il Napoli di Walter Mazzarri la porta non la vede mai all'Olimpico contro la Lazio: «Sono molto soddisfatto, avevamo di fronte una squadra forte che lo scorso anno è arrivata seconda. Ci manca qualche punto ma il campionato è ancora lungo, possiamo recuperare in classifica».

Alla fine uno 0-0 che allunga la striscia positiva degli azzurri: «Siamo in difficoltà, ci sono tante assenze e tanti calciatori non giocavano da molto.

La squadra si sta vedendo, si era già vista in Supercoppa Italiana, ma stasera ho avuto la conferma di avere a disposizione una squadra di uomini. Faccio i complimenti a Demme: non giocava da tempo, è un professionista serio».

«Zero tiri? Ci è mancata profondità, contro squadre come la Lazio bisognerebbe attaccare gli spazi ma non è nelle caratteristiche di Raspadori. Non siamo riusciti a giocare nella maniera giusta», ha continuato a Dazn dopo la gara di Roma. Contro il Verona al Maradona non si può più mancare l'appuntamento con i tre punti. «Il modulo ora dipenderà dai calciatori a disposizione. Se i calciatori importanti stanno bene dovremo adattare i numeri ai calciatori. Oggi giocare così era la cosa migliore, ma quando riavremo Osimhen, Simeone e Kvaratskhelia potremo tornare anche a quattro in difesa. L'importante è stare bene e essere solidi».