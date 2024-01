Napoli, Gaetano via in prestito? L'Empoli chiude: «Non abbiamo spazio»

Con l'arrivo di Dendoncker e il rientro ormai prossimo di Zambo Anguissa, le carte di centrocampo nel mazzo di Walter Mazzarri sono numerose.

Tra queste anche quella di Gianluca Gaetano, il napoletano classe 2000 che potrebbe lasciare l'azzurro nuovamente in prestito almeno fino al termine della stagione per avere spazio e continuità in campo.

Tra i club che avrebbero chiesto informazioni per Gaetano in questa sessione invernale c'è sicuramente l'Empoli: «Si tratta di un calciatore molto stimato, piace molto al nostro club» ha spiegato Fabrizio Corsi, presidente del club toscano che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss «Ma nonostante l'interesse, non ci sembra di aver bisogno di ulteriori colpi in quella zona del campo» ha spiegato.