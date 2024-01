Juve Stabia, il ritorno di Pagliuca: «Dobbiamo difendere il primato, ed abbiamo tutto per farlo»

Un ritorno tutt’altro che causale. Perchè in fondo due indizi fanno pur sempre una prova. Torna in panchina Pagliuca, la Juve Stabia centra il primo successo del 2024, a Potenza, lanciando un chiaro segnale al campionato: la squadra da battere, a dispetto di ipotetici vent di crisi, è sempre quella gialloblù.

“Abbiamo costruito un puzzle con tutto il gruppo – sorride il tecnico nell’analizzare il momento -, e dobbiamo completare l’opera, difenderlo fino alla fine. La vittoria? Sono contento per i ragazzi, è un momento speciale, e dobbiamo continuare a lottare, perchè un momento così non si vivrà spetto in carriera.

Il primato va difeso, e siamo convinti di avere tutto per poterlo fare”.

Il tridente di peso, con Adorante, Piscopo e Candellone si conferma scelta quanto mai azzeccata: “Sono contento del lavoro che hanno fatto a Potenza. Volevamo provare dei cross, sfruttare al meglio il potenziale di Adorante e credo che sia andata benissimo. Dobbiamo migliorare qualcosa sotto l’aspetto difensivo, ma abbiamo ripreso la nostra marcia”.

Sul mercato in arrivo almeo due elementi, un centrocampista ed un attaccante (Di Dio del Giugliano e Pozzebon del Verona), e probabilmente un difensore dopo la partenza di Vimercati: “Abbiamo perso ragazzi splendidi come Bentivegna e Maselli, ma chi è arrivato si è subito integrato e potrà dare una mano. Vediamo quel che accadrà in questi ultimi giorni”. Il futuro guardando solo... alla Juve Stabia: “Dobbiamo pensare a noi stessi, continuare a divertirci e non avere stress. Col Monterosi abbiamo pagato la gestione della tensione nel finale, dobbamo essere sereni e contenti di quello che stiao facendo, il resto verrà da sé”.