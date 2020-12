37'pt La punizione, da buona posizione per il Bruges, non crea problemi a Reina.

36'pt Ammonito, invece Hoedt: fallo inutile, la palla era già sui piedi di Reina.

34'pt Sobol atterra Lazzari, nettamente in ritardo. Già ammonito. Incredibile come Cakir non ammonisca nuovamente il terzino.

32'pt Intervento decisivo di Hoedt, dopo una dormita, la seconda, della squadra biancoceleste. Che cerca sempre di uscire col fraseggio, ma ogni tanto paga la mancanza di precisione.

30'pt Arriva il primo tiro dalla bandierina della partita. È per la squadra belga.

27'pt GOL LAZIO: Immobile non sbaglia. Spiazza Mignolet. Di nuovo avanti la squadra di Inzaghi.

26'pt Rigore per la Lazio, atterrato Immobile. Cakir non ha dubbi.

24'pt Ancora Vormer alla conclusione. Questa volta dal limite dell'area non riesce a centrare lo specchio della porta.

24'pt Arriva il cross invece, ma la difesa del Bruges riesce a liberare.

23'pt Punizione da buona posizione per la Lazio. Luis Alberto potrebbe anche concludere.

22'pt Ha accusato il colpo la squadra di Inzaghi, che non riesce a trovare più lo spazio per portarsi dalle parti di Mignolet. Il colpo mentale del gol del pareggio non è stato ancora assorbito.

19'pt Ha preso coraggio la squadra di Clement, che va vicina al vantaggio: errore in uscita della Lazio, e ribaltamento veloce che porta de Ketelaere alla conclusione. Fuori di un soffio a Reina battuto.

15'pt GOL BRUGES: Pareggio immediato della squadra di Clement: conclusione dalla distanza, Reina non blocca e la respinta arriva sui piedi di Vormer. Tocco facile e pareggio.

14'pt Ancora il Tucu pericoloso: destro secco dal limite ma Mignolet stavolta blocca la sfera.

12'pt GOL LAZIO: Avanti i biancocelesti. Azione partita dall'intuizione di Correa che fa velo, palla che arriva a Luis Alberto, che si libera per il tiro. Mignolet respinge ma c'è appostato Correa, che a porta vuota, non può far altro che spingere dentro il pallone dell'1-0.

11'pt Appausi di Inzaghi per Luis Alberto, che va a chiudere proprio nello spazio lasciato dall'esterno in sortita offensiva.

11'pt Incursione di Lazzari, fermato però proprio al limite dell'area di rigore.

8'pt Ritmi non particolarmente elevati fino al momento. E alla Lazio potrebbe stare bene così.

5'pt Acerbi trova Milinkovic, che s'inserisce sul secondo palo. Colpo di testa, facile preda del portiere belga.

4'pt Compatta la squadra di Inzaghi, che non concede spazio alla formazione di Clement che sta cercando, con il possesso palla, di guadagnare campo.

2'pt atterrato Lazzari, e arriva il primo cartellino giallo. Sobol finisce sul taccuino di Cakir.

1'st Pronti via e Luis Alberto cerca l'imbucata per Immobile. Ma si chiude la difesa del Bruges.

1'pt Iniziata all'Olimpico Lazio-Bruges. Ai biancocelesti basta un pareggio per andare agli ottavi.

Squadre in campo, risuona l'inno della Champions League.

All'Olimpico, sotto il diluvio, è tutto pronto per la partita più importante della stagione fino al momento. Tra poco in campo Lazio e Bruges, che hanno da poco concluso il riscaldamento.

Basta un punto alla squadra di Inzaghi per volare tra le migliori sedici d'Europa. Vent'anni dopo l'ultima volta. Stasera all'Olimpico c'è il Brugge: e i biancocelesti si giocano un pezzo di storia. «Per noi è come una finale» ha spiegato ieri il tecnico in conferenza stampa. «Dovremo giocare con la testa libera e con il cuore che ci ha sempre contraddistinti». In campo scenderà la Lazio migliore. Anche Correa - non in perfette condizioni - dovrebbe essere mandato in campo dall'inizio. Anche perché, nel caso il Borussia Dortmund non riuscisse a fare bottino pieno contro lo Zenit, con una vittoria i biancocelesti si prenderebbero il primo posto nel girone. Mica poco. Per il resto scelte fatte. Con Reina tra i pali e Hoedt nel cuore della retroguardia.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa a partire dalle 18,55 su Sky Sport Uno (canali 201, 251).

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Ricca, Sobol; Vormer, Balanta, Vanaken; Diatta, de Ketelaere, Lang. All. Clement.

ARBITRO: Cakir (Turchia).

