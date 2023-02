Lukaku torna al gol e lo dedica ad Atsu, morto sotto le macerie del terremoto: «Ti vorrò bene per sempre»

Ieri sera è tornato al gol dopo sei mesi, e il rigore segnato contro l'Udinese non poteva che dedicarlo a lui: a Christian Atsu, il calciatore ghanese dell'Hatayspor morto sotto le macerie del terremoto in Turchia. Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter, aveva giocato con lui all'Everton, nella stagione 2014/15: erano entrambi molto giovani, ma molto legati.

Lukaku gli ha dedicato prima il gol (con le braccia rivolte al cielo) poi un post su Instagram, con due vecchie foto di loro due insieme. «Riposa in pace fratello, questa è dura da digerire - scrive il belga - è stato fantastico frequentarti. La tua umiltà e il tuo amore per Dio, il modo in cui lavoravi in allenamento, l'amore che avevi per la tua famiglia e i tuoi bambini. Possa Dio dar loro tutta la forza e benedire la tua anima. Ti vorrò bene per sempre».