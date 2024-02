Milan-Napoli, Pioli futuro azzurro? «Il mio futuro è domani»

«Cambiano gli allenatori, non cambiano le qualità: i numeri delle prestazioni e della partita sono quelli offensivamente. Con Mazzarri è cambiato qualcosa tatticamente, non sappiamo se giocherà a 3 o a 4, ma è un avversario di qualità da affrontare con molta attenzione e molto rispetto». Stefano Pioli non si fida del Napoli e nemmeno di Walter Mazzarri, che domani proverà a sorprendere a San Siro i rossoneri «È difficile per tutti ripetersi, lo è stato anche per noi. Il campionato è ancora molto lungo e il Napoli non è lontano dal quarto posto. Hanno grandissima qualità, grandissimi giocatori offensivi: ci sarà da mettere tanta attenzione».

«La squadra oggi sta bene dieci, tra due settimane non lo so; abbiamo lavorato bene, stiamo bene di testa e di gambe. Abbiamo avuto un periodo che ci ha aiutato giocando una partita a settimana, nei carichi, nel recupero fisico e mentale. Ora cinque partite in 15 giorni, le affronteremo una alla volta» ha continuato in conferenza Pioli.

Dubbi sul Napoli titolare, ma dubbi anche sul Milan che Pioli saprà schierare in campo. «Jovic è una realtà di questa squadra. Può giocare dall'inizio, sì. Con Giroud dall'inizio ci può stare, vediamo. Avremo tante partite importanti. Conta che i giocatori stiano bene e siano disponibili. Bennacer? Non credo che possa essere un'idea dall'inizio.

Domani giocherà, ma non in quella posizione lì».

Il futuro al Milan è in bilico. Il domani potrebbe anche chiamarsi Napoli: Pioli è tra i profili seguiti dal club di De Laurentiis. «Perché, se vi annoiano, continuate a fare queste domande?! Io sono tranquilissimo. Il nostro futuro è domani. Ma così deve essere» ha concluso Pioli con un sorriso.