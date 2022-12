Napoli femminile-Lazio, le azzurre con la nuova maglia a Cercola

A Cercola lo scontro tra Napoli femminile e la Lazio capolista della serie B.

«E’ una partita importante e si ha tanta voglia di dare il proprio contributo. Daremo il massimo per ottenere il miglior risultato tra le mura amiche», spiega alla vigilia Carminia Botta. «Sarà una partita avvincente, in quanto ci saranno volti conosciuti che hanno indossato questa maglia», ricorda la giocatrice classe 2004. «Lotteremo fino alla fine del campionato, che è davvero lungo», asserisce convinta il numero 44.

La giovane napoletana ha fatto tutta la trafila nel vivaio azzurro fino ad esordire quest'anno in cadetteria nel match di Cesena. «E’ un anno di crescita e dovrò imparare tanto. Il gruppo è composto da giocatrici d’esperienza e spero di essere pronta per le prossime annate con la maglia azzurra, perché sarebbe il mio sogno», auspica fiduciosa Botta. Sarà assente capitan Paola Di Marino: la calciatrice di Procida dovrà scontare un turno di squalifica. Fascia affidata a Giulia Ferrandi. A disposizione del tecnico transalpino Dimitri Lipoff la croata Antonia Dulcic, che tiferà per Luka Modrić e soci nel duello con la rivelazione Marocco di Achraf Hakimi Mouh.

Nuova maglia. L'hashtag #Partenopee sul retro del colletto, l'imprescindibile colore azzurro e sul petto un Vesuvio stilizzato attraverso le onde del mare. Si tratta di un omaggio alla città e che verrà indossata domani allo stadio Giuseppe Piccolo contro le biancocelesti, avanti in classifica di cinque punti. Si considerano «Figlie del Vesuvio» le calciatrici che indosseranno questa divisa, ripresa da un’idea di @effekappa_23, graficamente riadattata da Valeria Alinei.

Porte aperte. Il Napoli femminile chiama a raccolta i suoi tifosi. Domani pomeriggio assisteranno alla sfida contro la Lazio tutte le tesserate del club presieduto da Alessandro Maiello, che sfileranno sul campo durante l'intervallo. Come a tutti i bambini e le bambine delle scuole calcio che interverranno, sarà donato un gadget del club: il portachiavi a forma della Sirena Partenope.