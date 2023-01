Napoli femminile-Pomigliano, a Cercola il derby di Coppa Italia

Derby di Coppa Italia. Il Napoli femminile inizia il 2023 calcistico contro il Pomigliano a Cercola. Domani pomeriggio (ore 16) allo stadio Giuseppe Piccolo la terza partita del gruppo G per staccare il pass ai quarti di finale. Appaiate a 3 punti, entrambe le squadre campane hanno battuto il Tavagnacco. Le azzurre hanno superato le friulane con il minimo scarto (1-2), quindi alle pantere basterà un pari per passare il turno.

Una vetrina. «Sarà una gara importante», spiega alla vigilia il portiere classe 2003 Chiara Repetti. «Per noi giovani è l'occasione per metterci in mostra e ci teniamo a fare bella figura», osserva l’estremo difensore. Oltre a Carminia Botta (2004), stabilmente aggregata alla prima squadra, sono state convocate Giulia Miglionico e Martina Magosso della Primavera. «Il nostro focus è sul campionato ma proveremo a dar filo da torcere al Pomigliano», assicura Repetti. «Per me, come per le altre, questo è un anno di crescita molto importante», sottolinea la giocatrice nata a Genova.

Porta inviolata. «Anche con la formazione giovanile abbiamo un obiettivo importante da conseguire, vale a dire la permanenza in Primavera 1 e sin dal prossimo match con l'Inter dovremo cercare di continuare sulla buona strada intrapresa».

Strategia di gruppo. «Allenarsi con due portieri del calibro di Sabrina Tasselli e Matilde Copetti mi consente di migliorare molto, il preparatore Andrea Cerboneschi è molto attento a tutti i dettagli», conclude la calciatrice ligure.

Squalificato mister Dimitri Lipoff, il tecnico transalpino sarà sostituito in panchina dal vice Pasquale Illiano. Si preannuncia un ampio turnover, visto che incombe l'impegno di domenica prossima in casa dell'Arezzo per la 13esima giornata di B.