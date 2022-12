Napoli femminile, alla ripresa arriva Valentina Puglisi

Alla ripresa il tecnico transalpino Dimitri Lipoff si ritroverà un nuovo elemento in organico. Mercoledì 28 dicembre arriverà Valentina Puglisi, ultimo colpo di mercato in casa Napoli femminile. Centrocampista classe 2000, la giocatrice di Torino vestirà la maglia azzurra. Ex capitano della Primavera della Juventus, Puglisi proviene dal Chievo ed ha maturato esperienze con Luserna, Tavagnacco e Pomigliano.

«Sono molto felice di approdare al Napoli femminile», dichiara la new entry. «Già in estate si era prospettata questa possibilità», ricorda la calciatrice piemontese. Domenica 8 gennaio 2023 ci sarà il derby di Coppa Italia a Cercola con il Pomigliano. Capitan Paola Di Marino e socie affronteranno l’Arezzo in trasferta la settimana successiva, quando ripartirà ufficialmente la serie B.

«Spero di dare un contributo importante alla causa azzurra per centrare l’obiettivo che la società si è posta dall’inizio del campionato e che il gruppo delle mie nuove compagne sta cercando di perseguire con grande determinazione», conclude fiduciosa Puglisi. Le partenopee hanno chiuso il 2022 alle spalle della capolista Lazio, battuta tra le mura amiche. Il divario in classifica si è così ridotto a due lunghezze soltanto. Il club presieduto da Alessandro Maiello punta a vincere il torneo cadetto e ritornare in A.