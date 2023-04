Napoli-San Marino, anticipo del sabato sera a Cercola

Anticipo del sabato sera. A Fuorigrotta incombe la festa scudetto e allora si rivede l’organizzazione sportiva del fine settimana. Per motivi di ordine pubblico, la partita del Napoli femminile è stata spostata a domani sera (sabato 29 aprile) alle ore 20.30 con ingresso gratuito allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Capitan Paola Di Marino e compagne non disputeranno più la sfida con San Marino domenica pomeriggio (ore 15): sarebbe stato troppo complicato giocare in contemporanea con il derby campano al Maradona.

Nuovo appuntamento per la 26esima giornata. Azzurre pronte a scendere in campo in notturna per dare battaglia e proseguire la striscia di vittorie. Nel mirino la Lazio capolista, che dista soltanto due lunghezze.

«E’ un match importantissimo da non sottovalutare», spiega alla vigilia Melissa Nozzi, ex di turno. «Avversarie ben organizzate. Gli ultimi cinque incontri sono come finali: non possiamo commettere errori», ammette la giocatrice classe 1997. Due anni in A e B alle pendici del monte Titano. «Il Napoli si salvò proprio ai danni del San Marino e spero di tornare in massima serie con la maglia azzurra», auspica fiduciosa il difensore numero 14.

«In questo finale di stagione è fondamentale la gestione del gruppo», avverte Nozzi. Per le ragazze di Biagio Seno sei successi consecutivi. «Pensiamo partita dopo partita, senza proiettarci già a quella con la Lazio e alla penultima con il Cittadella. Nella mente abbiamo solo il San Marino», conclude la calciatrice del Napoli.