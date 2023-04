Sampdoria-Pomigliano 4-1, le blucerchiate riaprono la corsa salvezza

Sfortuna e goleada. Ritorno amaro per Nicola Romaniello in panchina. A Bogliasco le pantere cadono rovinosamente e si riapre la poule salvezza. Con la vittoria per 4-1, la Sampdoria accorcia in classifica e si porta a -2 dal Pomigliano. Incidono le due autoreti di Angela Passeri (4’ e 45’), completano l’opera le segnature di Agnese Bonfantini (48’) e di Cecilia Re (79’). Gol della bandiera firmato dall’ex di turno Ana Lucia Martinez (39’), che vale il momentaneo pareggio.

Nella quinta giornata cede anche il Sassuolo, incappando nella prima sconfitta post regular season. Emiliane a 26 punti, seguite dal Como (21), Pomigliano a 17, blucerchiate subito dietro (15), infine il Parma (14), a chiudere la griglia.

Al Tre Campanili l’attaccante guatemalteca va a segno, abbraccia Gerardo Alfano e Romaniello, ma si tratta di un fuoco di paglia (1-1). Allo scadere della prima frazione arriva il raddoppio delle liguri, che tornano alla vittoria dopo 18 partite. Lungo digiuno rotto ai danni di capitan Gaia Apicella e compagne (nelle foto di Ferdinando Sodano).

Pesano gli errori difensivi delle campane. Il cross preciso di Michela Giordano spiana la strada all’imbeccata di Re in tuffo, che archivia definitivamente la partita.