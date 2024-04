Nazionale Cantanti a Capri: madrina Claudia Gerini

Countdown per “Il Grande Cuore di Capri”, evento di sport, spettacolo e solidarietà che vedrà scendere per la prima volta, in campo, allo stadio Stadio “San Costanzo Germano Bladier”, martedì 23 aprile alle ore 16 la Nazionale Cantanti e la squadra Pazzi per Capri a favore della Cooperativa Sociale Onlus Litografi Vesuviani per sostenere i progetti di inserimento lavorativo e per offrire una casa a giovani affetti da malattia mentale. Capri è pronta ad ospitare il presidente e capitano Enrico Ruggeri e l’attesissimo cast delle due squadre. Da Bugo a Sacky, da Maninni a Il Tre, dai Bnkr44 a LDA, da Aka7even al vice presidente Paolo Vallesi, da Moreno Donadoni a Cricca, da Antonio Orefice a Virginio, da Kid Lost a Moreno Conficconi, da Francesco da Vinci a Diego Maradona Junior, da Ubaldo Pantani a Fabio Galante. Madrina d’eccezione l'attrice Claudia Gerini.

L’obiettivo è dare un contributo concreto e tangibile alla diffusione della cultura del rispetto e dell’inclusione sociale di persone con disagio psichico anche attraverso la condivisione dei valori dello sport e dello spettacolo.

Sarà anche un’occasione per gli appassionati di musica e sport di incontrare i loro idoli e sostenere una causa benefica con un piccolo contributo.

La Nazionale italiana cantanti è un progetto di solidarietà unico al mondo con numeri capaci di cambiare le cose. Fondata ufficialmente nel 1981 in realtà ha radici più antiche e ha anticipato in un certo senso i grandi progetti benefici del rock mondiale come il Live Aid, seguita dal general manager Gian Luca Pecchini. L’evento è stato fortemente voluto e sostenuto dal presidente Givova Giovanni Acanfora e dall’amministratore Giuseppina Lodovico: il brand accompagna e supporta da anni la Nazionale Cantanti.

«Il Grand Hotel Quisisana è sempre accanto alle persone fragili, e crede fortemente che l’accoglienza sia innanzitutto dare le stesse opportunità di crescita professionale alle persone più isolate della società – dichiara il general manager Adalberto Cuomo - La nostra azienda sostiene le attività della cooperativa da tempo, coniugando bellezza, inclusione, lavoro».